Cannizzaro verso la candidatura a sindaco di Reggio Calabria: l’investitura anche da Occhiuto

“Nelle elezioni regionali in Calabria abbiamo raggiunto un risultato storico”. Lo ha detto il presidente rieletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla manifestazione svoltasi a Reggio Calabria su iniziativa di Forza Italia sulle consultazioni regionali del 5 e 6 ottobre. “Nei prossimi cinque anni – ha aggiunto Occhiuto – faremo in modo di rendere i calabresi ancora più orgogliosi di quanto lo sono oggi. Una delle cose migliori che abbiamo fatto in questi anni è stata quella di dare un altro racconto della Calabria, di cui in passato si parlava solo come la regione della ‘ndrangheta. Noi la ‘ndrangheta l’abbiamo contrastata quotidianamente. Ricordo come una delle pagine più belle degli ultimi quattro anni quella relativa all’abbattimento di un manufatto costruito dalla ‘ndrangheta a Torre Melissa. Un altro passaggio importante sono stati gli investimenti che abbiamo realizzato insieme al sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Siamo la regione che ha speso più risorse in questa direzione”.

“Io – ha detto ancora il presidente della Regione – sono innamorato di Reggio. Lo ero già da prima e adesso lo sono ancora di più dopo il risultato che Reggio e i reggini mi hanno regalato. Reggio merita di essere uno dei motori principali della Calabria. Francesco Cannizzaro ha parlato molto di futuro. Io lo vedrei bene come sindaco di Reggio o come rappresentante della città nel Governo nazionale. Ha reso questa città sempre più centrale nella Calabria e nel Mezzogiorno. Noi di Forza Italia vogliamo scrivere un grande futuro per questa città, con i migliori candidati possibili alle prossime elezioni comunali”.