Roberto Occhiuto ha firmato le proprie dimissioni

“Ho firmato la lettera di dimissioni. Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, e non solo per bloccare me. Adesso sceglieranno i calabresi se il nostro lavoro dovra’ proseguire o meno”. Lo rende noto sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo l’annuncio dei giorni scorsi. “Continuero’ personalmente e insieme alla mia Giunta – aggiunge- cosi’ come prevede l’articolo 33 dello Statuto – a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni. Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me. Ho lavorato e continuero’ a farlo anche per quelli che non ci hanno creduto. Viva chi ama la Calabria”.