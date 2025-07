Reggina, Ripepi: “Bandecchi chiederà un incontro, forse vorranno 1 o 2 euro”

Per ampliare i contenuti delle intenzioni manifestate nel pomeriggio da Stefano Bandecchi, il consigliere comunale reggino Massimo Ripepi ha fatto ricorso ad una delle sue dirette facebook. Della quale riportiamo la maggior parte dei passaggi:

“Chi si preoccupava che Bandecchi avrebbe preso la Reggina al 50% delle quote, nel settembre 2023, non si preoccupa dell’attuale 40% appartenente a Virgilio Minniti che è un tecnico radiologo”.

“Siccome Bandecchi è di una trasparenza impressionante, ha detto in diretta ciò che avete ascoltato. Vuole portare subito la Reggina in C, con investimenti seri. Per poi darla gratis, in Serie C. Questo è un passaggio importante. Vediamo ora B*****ino quanto chiede. La PEC arriverà, adesso siamo nel weekend”.

“Bandecchi ha incaricato me di parlare. Per evitare intromissioni di terzi, che non hanno titolo a parlare per questa cosa. Bandecchi vuole il bene della città. Sono convinto che, guidando la società, farà di tutto per coinvolgere le persone di buona volontà che possono dare una mano. Ho fatto il massimo, ossia venire dal mio amico Stefano Bandecchi, per chiedergli di salvarci da questa situazione”.

“La responsabilità è di Giuseppe Falcomatà, che adesso deve prendere posizione. Davanti ai tifosi, che ieri hanno detto della disponibilità di B******ino a dare il 100%. Tutti i big hanno detto che una società di Serie D non vale niente. Finalmente vedremo i bilanci. Io li vedrò, come presidente della commissione controllo e garanzia. Non penso che chiederà più di 1 o 2 euro, la società gli è stata donata. E secondo me, ha speso nulla o pochissimo. Non è venuto per amore”.

“Tutti quelli che hanno detto una sfilza di menzogne verso una persona per bene, si dovrebbero vergognare. Poi sono convinto che quando verrà a Reggio e saliremo in Serie C, ci sarà un grandissimo entusiasmo. E si innamorerà della nostra città. Ringrazio Bandecchi per aver perdonato gli improperi di tutti i malefici di Reggio Calabria. Credo che tra lunedì e martedì manderà una PEC per chiedere un incontro, poi guarderà le carte”.