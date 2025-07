Reggina, il messaggio di Bandecchi: “Posso prendere la squadra e portarla in Serie C”

Per i cultori dell’alternativa. Stefano Bandecchi, con accanto il politico reggino Massimo Ripepi, dal suo profilo instagram ha lanciato un videomessaggio ai tifosi della Reggina:

“Sono qui con Ripepi, siamo insieme. E giustamente sta dicendo: la Reggina che fine fa? Ripeto l’offerta fatta al Comune: noi possiamo prendere la Reggina e la portiamo in Serie C. Poi, siccome l’Università Niccolò Cusano non può ancora tenere una squadra professionistica, arrivati in Serie C, prendiamo la nostra valigetta e ce ne torniamo. Lasciamo la Reggina tra 12 mesi in Serie C. Se i tifosi non si offendono”.