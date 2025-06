Bimba di 8 anni annega in piscina nel Cosentino

Una bimba di otto anni è morta annegata all’interno della piscina del Parco acquatico “Santa Chiara” di Rende ( Cosenza ). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la piccola. Ai carabinieri della Compagnia di Rende sono affidate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola giocava in acqua quando ha avuto un malore ed è annegata.