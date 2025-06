Reggio: donna accoltellata in casa. Indagini in corso

Un grave episodio di violenza si è verificato nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, dove una donna di 49 anni è stata accoltellata all’interno di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressione è avvenuta in un contesto di prostituzione: la vittima esercitava infatti all’interno dell’appartamento.

La donna è stata colpita da alcuni fendenti al fianco, ma fortunatamente le coltellate non hanno interessato organi vitali. Attualmente è ricoverata in ospedale, dove le sue condizioni sono monitorate, ma non risulta in pericolo di vita.

Sull’episodio indaga la Squadra mobile della Polizia di Stato, coordinata dal sostituto procuratore di turno, Daniele Scarpino. Al momento, le informazioni fornite dalla vittima sono molto limitate: ha riferito agli investigatori di aver incontrato l’aggressore solo poche ore prima dell’attacco, senza però fornire dettagli utili all’identificazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi tecnico-investigativi nella scena del crimine. Parallelamente, gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’area circostante, nella speranza di ricavare elementi utili per rintracciare il responsabile.

Le indagini sono in corso per chiarire sia l’identità dell’aggressore sia il movente dell’atto violento. Non si esclude che nuovi sviluppi possano arrivare già nelle prossime ore.