Il Dispaccio e Fierce Woman insieme per un nuovo racconto di Reggio Calabria e dei reggini

di Claudio Cordova e Laura Pizzimenti – Il 15 Febbraio del 2018 nasceva il progetto *FIERCE WOMAN*. Lo slogan era: “Se metti insieme cuore, testa, personalità e caparbietà quello che ne esce fuori è la “donna”. Tracciando la retta tra se stessa e il suo obiettivo, la donna sa dove andare e con che passo arrivare. La determinazione è la sua strategia”.

Il 2 aprile del 2012, invece, nasceva Il Dispaccio. Una realtà editoriale indipendente, nata dalla necessità di raccontare il territorio in maniera libera, senza dover rispondere a nessuno, se non alla propria professionalità.

Oggi, queste due realtà, così apparentemente diverse, ma così vicine per l’amore verso il territorio, decidono di intraprendere un percorso comune che sappiamo già quanto possa essere prezioso ed esaltante per noi che lo realizzeremo e per chi avrà modo di seguirlo.

Se Laura può essere definita probabilmente “Mamma Fierce”, come Alfredo Muscatello è il padre del Progetto, colei che ha dato vita allo stile Fierce, che fosse grafico o didascalico è Loredana Guinicelli. Per Il Dispaccio, invece, Claudio ha cercato in questi anni di essere un punto di riferimento per i giovani che si sono avvicinati al giornalismo e che hanno formato la loro professionalità, potendo poi mettere a frutto, sul territorio o altrove, ciò che avevano imparato.

Sono passati 7 anni dalla nascita di Fierce Woman e quasi 13 da quella del Dispaccio. Abbiamo raccontato molteplici Storie. Per Fierce Woman, Storie di donne tanto da dimostrare come anche se con personalità diverse e modi diversi, le donne sono progettate per dare forza al mondo. Il Dispaccio, invece, ha provato a raccontare un territorio difficile, problematico, spesso affossato da problematiche complesse e ataviche.

Negli anni Fierce Woman ha voluto dare spazio a figure maschili che nella vita di chi lo ha ideato, ma anche nelle vita di altre donne si sono dimostrati SOSTENITORI DEL MONDO FEMMINILE, valorizzando e sostenendo le donne a loro vicine ma in generale del tessuto sociale reggino.

In tutto questo tempo è nata quella che ormai è nota come “Costellazione Fierce”. Una costellazione piena di luce, di speranza di volontà di dare, di fare la differenza, di lasciare una traccia del proprio coraggio nel mondo. Consapevole che si può raccontare ed esaltare il bene solo continuando a raccontare anche ciò che non va, Il Dispaccio, comunque, è convinto che per Reggio Calabria e per l’intero territorio, oggi, possa partire una fase nuova. Reggio Calabria può essere oggi molto più “colorata” rispetto al passato, come testimonia la presenza di tanti turisti, ormai in ogni fase dell’anno. E tocca a noi, oggi, contribuire a mettere sempre più colore nella tavolozza da cui nascerà un nuovo dipinto.

Una fase in cui costruire qualcosa di bello, in cui dare un volto, una concretezza, alle persone che, ogni giorno, nel proprio campo, contribuiscono a rendere ancor più attraente la nostra città e non solo. Per questo, oggi, due realtà così diverse, ma così accomunate dall’amore verso Reggio Calabria e verso i reggini di valore, decidono di intraprendere, con un ciclo di interviste meno canoniche e meno ingessate rispetto al giornalismo tipico, un percorso univoco, facendovi conoscere, attraverso le loro parole, il loro impegno, la loro lealtà alle proprie origini e i propri valori.

Perché il mondo ha bisogno di speranza, amore e di coraggio.