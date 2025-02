Reggio: 20enne tenta di difendere l’auto dal furto e viene accoltellato alla gola

Un grave episodio di violenza si è verificato nel cuore della notte nel centro di Reggio Calabria. Un giovane, mentre si dirigeva verso la propria automobile, ha notato la presenza di un individuo all’interno del veicolo intento a rubarlo.

Nel momento in cui il ragazzo si è avvicinato, il ladro è sceso dall’auto e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito la vittima con un’arma da taglio, colpendolo alla gola. Immediatamente soccorso dagli amici presenti, il ferito è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria.

Secondo quanto riferito dai chirurghi vascolari, la ferita riportata dal giovane ha coinvolto i tessuti molli e i vasi della carotide, che per fortuna non è stata recisa, evitando così conseguenze ancora più drammatiche. Dopo essere stato estubato, il ragazzo è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Sebbene le sue condizioni siano stabili, la prognosi resta riservata.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per individuare l’autore dell’aggressione e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i cittadini, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane della città.