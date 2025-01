Notte di maltempo in Calabria: frane ed esondazioni

Alcuni fiumi esondati, strade interrotte da frane o da alberi caduti ma nessun danno alle persone e, al momento senza situazioni di particolare criticità: è il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito nella notte la Calabria, fatto dai vigili del fuoco. Su tutta la Regione, la Protezione civile regionale ha lanciato per oggi l’allerta arancione, dopo la rossa che ha caratterizzato gran parte della Calabria nella giornata di ieri. Nei capoluoghi e in moltissimi comuni anche oggi le scuole sono chiuse per effetto delle ordinanze dei sindaci. Complessivamente, dalla mezzanotte, sono stati 420 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco ed un altro centinaio quelli da smaltire, la gran parte per alberi, pali e cartelloni caduti per il forte vento che ha raggiunto in alcune zone anche i 100 chilometri orari. Proprio a causa del vento, ieri sera un aereo Ryanair diretto a Reggio Calabria, ha tentato un atterraggio a Lamezia Terme ma anche in questo caso senza successo ed è stato dirottato su Brindisi.

Nel reggino sono esondati i fiumi Laverde, tra i Comuni di Bianco e Africo, ed il fiume Mesima a Rosarno. Sul fronte viabilità, la nuova statale 106 a Corigliano-Rossano, all’altezza di Villaggio Fassa, è al momento chiusa perché allagata, mentre, nello stesso comune è chiuso il vecchio tracciato della statale tra Rossano e Corigliano per una frana. Stessa situazione tra i comuni di Girifalco ed Amaroni, nel catanzarese, dove la strada provinciale 162/2 è bloccata per frana e nel Comune di Miglierina la viabilità è interrotta per la caduta di un grosso albero. Un albero caduto ha interrotto la viabilità anche nel Comune di Chiaravalle. Frane sono segnalate, nel reggino, nei comuni di Stilo, Cannavò, Palmi e Delianuova.