Sulla facciata della Provincia di Cosenza la scritta “Meloni evapora” [VIDEO]

“Ieri sera all’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Cosenza, all’interno della programmazione estiva ‘Festival delle Invasioni 2024’ è stata proiezione più volte la frase ‘Meloni evapora!’. La cosa ancora più grave è che sia stata proiettata sulla facciata del Palazzo di un’istituzione quale è la Provincia di Cosenza Alla manifestazione, tra l’altro erano presenti anche componenti di giunta e consiglio comunale”. Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Cosenza Angelo Brutto.

“E’ inaccettabile – prosegue – che in una manifestazione finanziata con fondi pubblici, fondi Pac 2014-2020 dalla Regione Calabria , si proiettino messaggi offensivi contro la persona di Giorgia Meloni. La sinistra, anche a Cosenza, non perde il vizio di utilizzare le manifestazioni artistiche per fare politica. Ci aspettiamo che i partiti che compongono la maggioranza a Palazzo del Bruzi, oltre al Sindaco, prendano le distanze da questo sinistro tentativo di incitamento all’odio”. Sulla vicenda è intervenuto anche Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale che definisce “tale comportamento assolutamente inaccettabile, soprattutto considerando che l’evento era stato concepito, come dichiarato dall’amministrazione comunale durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, con l’obiettivo di promuovere l’unità tra i cittadini e di creare un’atmosfera inclusiva, che favorisce l’integrazione e l’accoglienza anziché l’esclusione. È fondamentale prendere una netta distanza da questi atti di odio nei confronti delle istituzioni e di coloro che le rappresentano. È un vero peccato che ciò sia accaduto proprio nella giornata dedicata al ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta, che hanno sacrificato la propria vita per difendere la legalità e la libertà di tutti i cittadini, giornata che l’amministrazione. ha pensato bene di non ricordare”.

“Ci aspettiamo – conclude Caruso – che il Sindaco di Cosenza prenda le distanze da questo genere di messaggi spiacevoli, che vanno completamente contro l’idea di inclusività e accoglienza che dice di sostenere e di mettere al centro della sua attività amministrativa”.