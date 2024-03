Reggina: forse entro Pasqua la nomina della curatela fallimentare

La sezione fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria si trova, per la seconda volta in otto anni, a dover aprire un nuovo fallimento a carico della Reggina. Dai primi riscontri, emerge l’intenzione di nominare la curatela entro Pasqua, ossia in settimana. E stavolta, a differenza di quanto accaduto nel 2016, l’incarico dovrebbe andare ad un solo professionista anziché ad una coppia di curatori.

Potrebbe essere un indizio circa l’intenzione di rendere snella la procedura. Anche perché, in questa occasione, non ci sono da recuperare i soldi dalla cessione del Bochniewicz di turno: gli incassi per i cartellini sono sempre rimasti fermi allo zero in casella, negli ultimi cinque anni. In ogni caso, ci sono ampiamente i tempi per procedere all’assegnazione dei beni materiali ed immateriali ben prima dell’inizio della stagione sportiva 2024/25.

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è venuto allo scoperto durante una diretta su Radio Cusano Campus della sua striscia quotidiana delle 14, condotta assieme al direttore Gianluca Scarlata: “Mi candido ad acquistare il marchio, per me la Reggina è la Reggina. Disponibile ad effettuare il versamento già domani”. Ma non sarà l’unico candidato. Ciò che dovrà essere chiaro, è che stavolta non si potrà e non si dovrà andare incontro agli squattrinati di turno.

p.f.