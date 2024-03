Reggina: l’agente Alessandro Moggi presenta istanza di fallimento

Sempre in attesa del responso da parte della Corte d’Appello, con liquidazione giudiziale in ogni caso inevitabile, la Reggina si è vista arrivare almeno un’istanza di fallimento. L’agente Alessandro Moggi, dopo gli arbitrati al Coni per il pagamento delle procure relative ai contratti di Joel Obi e Vittorio Agostinelli, ha infatti inoltrato tale richiesta al Tribunale di Reggio Calabria. Si tratta sempre di pendenze non onorate dalla gestione Saladini.

L’istanza di Moggi potrebbe incidere solo se i compensi a lui dovuti, non fossero stati inseriti nell’omologa. Altrimenti, ad imporre lo stop alla vita aziendale della Reggina, sarà comunque la Corte d’Appello o in seconda battuta il Tribunale con la revoca dell’omologa.

p.f.