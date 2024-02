Strage di Cutro, il sindaco Ceraso: “I problemi non si risolvono con passerelle. Serve l’aiuto del governo”

“Ad un anno di distanza dalla tragedia, col senno di poi, si potevano fare tante cose rispetto a quanto si é fatto, ma lascio che la magistratura svolga il proprio ruolo. Io mi sento di dire che con le passerelle non si risolvono i problemi”. Lo ha detto il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, ospite a “Start” su Sky Tg24. “I problemi – ha aggiunto Ceraso – si risolvono in Parlamento”. E soprattutto la questione migranti ” non può essere lasciata solo a noi italiani, ma deve diventare un problema europeo. Questa disgregazione politica italiana, in cui servirebbe unità, non è utile a nessuno. Il mio territorio non ha bisogno di disgregazione. Dobbiamo essere uniti in questa lotta, come contro la ‘ndrangheta e contro il disagio sociale”. “Noi, come comunità – ha detto ancora il sindaco di Cutro – abbiamo inteso l’accoglienza non come dare la coperta. Per noi accoglienza vuol dire integrazione. Siamo stati un popolo di migranti, con la valigia di cartone. Come noi, queste persone migrano per necessità e hanno bisogno di essere accolte, senza se e senza ma. Questo nostro approccio dovrebbe essere supportato anche da qualcun altro perché noi da soli non riusciremo mai a sopportare tutto questo. Con l’aiuto del governo potremmo fare molto di più e molto meglio”.