Bandecchi dal palco del Cilea: “Per rispetto dei tifosi della Reggina, metto 100.000 euro come sponsor”

Una risposta alla provocazione dei cinque giorni per vendere la società, da parte dell’ex osservatore dell’Empoli? Chissà. Intanto, dal palco di un teatro “Francesco Cilea” gremito, Stefano Bandecchi ha teso l’ennesima mano verso il calcio a Reggio.

Intervenuto per annunciare il matrimonio politico tra Alternativa Popolare, il partito di cui è coordinatore nazionale, ed il movimento Rivoluzione Rheggio 743 a.c. del consigliere comunale Massimo Ripepi, il sindaco di Terni ha aperto l’argomento Reggina dopo aver ricevuto in dono una maglia della stagione 2021/22.

“So cosa significa per voi questa maglia – ha dichiarato Bandecchi – a Reggio, la Reggina è qualcosa di importante. Voglio essere concreto. Senza spocchia e senza mezzi termini, con la mano sul cuore e per amicizia nei confronti di tutta la tifoseria reggina, la mia università metterà a disposizione una sponsorizzazione di 100.000 euro. Ho rispetto per chi oggi gestisce la Reggina, ma più rispetto per i tifosi della Reggina”.

Sottolineando come le sue non siano parole inutili, Bandecchi ha ulteriormente aggiunto: “I giornalisti che sono contro di noi, scriveranno che voglio comprare Reggio con squallidissime 100.000 euro. Fate un sorriso, perché il mio è solo un segno di rispetto”.

