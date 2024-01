La smentita di Cannizzaro: “Non mi candiderò a sindaco di Reggio Calabria”

“Escludo categoricamente di volermi candidare a sindaco di Reggio Calabria alle prossime Amministrative”. Così il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, risponde alle domande sulle indiscrezioni che, da tempo, si rincorrono circa la sua volontà di essere primo cittadino in riva allo Stretto, soprattutto qualora il voto dovesse essere anticipato per via della crisi che interessa la coalizione di Giuseppe Falcomatà.

Cannizzaro, dunque, smentisce: “Ritengo che la città esprima uomini e donne di grande valore che possano essere adatte a questo ruolo, decideremo insieme agli alleati la candidatura migliore” ha aggiunto. “Quel che è certo – conclude – sarò in prima linea, come lo sono ora, impegnandomi al massimo per Reggio Calabria, proprio come se fossi sindaco”.