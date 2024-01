La Calabria protagonista de “L’anno che verrà” su Rai 1

“È stata una notte bellissima, magica.

Grazie ad un lavoro di squadra, ad una sinergia istituzionale che ha consentito di presentare all’Italia e al mondo Crotone in tutta la sua bellezza.

Ringrazio la Regione, il presidente Occhiuto, Calabria Film Commission, la Rai ed Amadeus che ha avuto parole dolcissime per la nostra città.

Un lavoro di squadra, dalla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco.

E poi la Protezione Civile, la Croce Rossa, Akrea, la nostra Polizia Locale, i nostri tecnici, i nostri operai e dipendenti.

Una presenza discreta ed efficace che ha consentito che la festa si svolgesse senza problemi.

Una organizzazione che ha ribaltato tanti stereotipi e che ha dimostrato che anche a queste latitudini si può fare qualcosa di grande e di bello.

Ma il ringraziamento più sentito va ai miei concittadini.

Avete dato una prova di civiltà e di responsabilità che ha consentito che l’evento si svolgesse in sicurezza e senza alcun disordine.

Grazie per la grande partecipazione, per l’entusiasmo, per il calore che attraverso gli schemi televisivi avete trasmesso all’intero paese.

Leggere sui vostri volti la felicità, vedere i vostri sorrisi mi ha commosso.

Grazie di cuore, buon 2024.

Insieme continuiamo a cambiare e a far crescere la nostra città”. Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.