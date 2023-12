Pranzo solidale a Palazzo San Giorgio: soggetti fragili e famiglie in difficoltà ospitati al Municipio reggino

Queste alcune delle deliziose pietanze servite coi guanti bianchi dai migliori camerieri della città. Grazie alle aziende del territorio Acqua Leo, Vini Tramontana e CafèNoir, la Città Metropolitana, attraverso Svi.Pro.Re , ed in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, ha realizzato per la prima volta un elegante pranzo solidale destinato alle categorie più fragili, a quei nuclei familiari o singole persone che durante l’anno accedono ai servizi offerti da realtà virtuose che operano sul territorio, con la preziosa supervisione della Caritas reggina, che ha collaborato anche a questa iniziativa.

Un’antica tradizione si rinnova a Palazzo San Giorgio: i locali del Municipio di Reggio Calabria, aprono le porte ai più poveri per un elegante pranzo servito dalle aziende del territorio. Un’accoglienza che nel Palazzo simbolo delle istituzioni cittadine non avveniva ormai da tanti anni. Oltre cinquanta coperti riservati ai più bisognosi, all’interno della galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria.

Uomini donne, bambini, famiglie hanno così aderito all’iniziativa, riempiendo la galleria di Palazzo San Giorgio per un pasto caldo ed un servizio curato nei minimi dettagli, dentro quello che è considerato il “salotto buono” della città.

“Per me è stato un sogno – ha dichiarato con emozione uno dei commensali – qui siamo stati accolti e coccolati come in una vera famiglia. Grazie di cuore”.

“Oggi la galleria di Palazzo San Giorgio, la casa dei reggini, si è aperta alle persone in difficoltà per un bel pranzo di Natale. Un modo per stare più vicini, in questi giorni di festa, a chi si trova a vivere un brutto periodo della propria vita. Perché se è Natale, deve esserlo per tutti”. Queste le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha commentato una delle nobili iniziative del Natale 2023 pensate per i più bisognosi dalla Città Metropolitana con Svi.Pro.Re ed in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria.