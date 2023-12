Ponte sullo Stretto, il Presidente Mancuso e capigruppo della maggioranza replicano: “Pd vaneggia”

“Sembra ridicola e lontana dalla vita reale la polemica alimentata dal Pd sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a un’opera storica e come il collegamento stabile sullo Stretto. La Regione Calabria parteciperà alla realizzazione del Ponte con una quota di 300 milioni ed ha già ottenuto, proprio grazie alle interlocuzioni del presidente Occhiuto con il governo, quasi 4 miliardi di finanziamenti per la mobilità”. E’ quanto affermano, in una nota congiunta, il presidente del Consiglio regionale calabrese Filippo Mancuso e i capigruppo di maggioranza. “Infatti, senza che il ponte sia ancora stato costruito – è detto nella nota – la nostra Regione ha già ottenuto 3 miliardi per la statale 106, a cui si aggiunge un ulteriore miliardo per il completamento del tratto dell’A2 tra Cosenza e Altilia. Il Ponte già ora si sta rivelando, per Calabria e Sicilia, uno straordinario attrattore di opportunità, di crescita, e di miglioramento delle condizioni logistiche. Basta fare quattro calcoli per riportare a verità i vaneggiamenti del Pd: il ponte costerà circa 5 miliardi e il governo ha stanziato risorse pari a 13 miliardi, il che vuol dire che i restanti 8 miliardi saranno impiegati per infrastrutturare il territorio delle province di Reggio e Messina, soprattutto nelle opere viarie e di collegamento”. “Tutto ciò, a dimostrazione che il Ponte, la cui realizzazione determinerà ricadute occupazionali enormi – riporta la nota – oltre a essere una grande opportunità di sviluppo e una gigantesca fonte di attrazione di traffico turistico e commerciale, è già, e sempre più lo diventerà, un rilevante attrattore di investimenti. Insomma, c’è chi quotidianamente lavora e si spende per dare alla Calabria occasioni reali di crescita e modernizzazione e chi, invece, fa della polemica sterile e fine a se stessa la cifra del proprio agire. Per fortuna i calabresi sono in grado di formarsi un giudizio consapevole sulla realtà dei fatti. Una nota sugli attacchi del Pd: se il presidente Occhiuto avesse scelto la propria carriera due anni fa, sarebbe rimasto a Roma a fare il capogruppo e oggi probabilmente sarebbe un ministro dell’esecutivo Meloni. Invece, ha scelto la Calabria e sta dimostrando con i fatti, e non con le chiacchiere prodotte in questi mesi dall’opposizione, che la Regione può essere governata e essere protagonista a testa alta, nello scenario nazionale ed europeo”.