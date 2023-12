Calderoli risponde sull’autonomia differenziata: “Il Mezzogiorno può crescere grazie ai suoi amministratori e alla loro visione”

“Se io dovessi fare una legge per il consenso di quelle Regioni (quelle del Nord, ndr) l’avrei fatta nella logica di tenermi il residuo fiscale. La logica è stata fatta in direzione opposta. Deve essere chiarito rispetto al ‘no money no party’: i Lep devono essere garantiti su tutto il territorio”. Così ad Atreju il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. “Questo sta in Costituzione: lo dobbiamo scoprire oggi dopo vent’anni? Perché non si è fatto prima? – ha aggiunto – La colpa di quello che non funziona non è l’autonomia differenziata che non c’è, ma l’attuale sistema. E’ possibile far crescere il Mezzogiorno come è cresciuto l’Abruzzo di Marsilio? E’ nella qualità degli amministratori. Con la visione che ha in testa Occhiuto sono convinto che farà cambiare gli indici anche in Calabria. Quando qualcuno potrà tornare al nord a dire ‘non c’è più bisogno di litigare sul residuo fiscale perché il sud è tornato a produrre’, i primi che saranno contenti saranno proprio quelli che fino adesso hanno tirato fuori i soldi”