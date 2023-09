Auteri a Reggina Talk: “Io a Reggio Calabria? Speriamo sia la volta buona”

Dopo l’assegnazione a La Fenice Amaranto e salvo ribaltoni, il tempo stringe per organizzare la ripartenza del calcio a Reggio Calabria. La società del presidente Virgilio Minniti deve scegliere innanzitutto l’allenatore: sul taccuino dei dirigenti Bonanno e Pellegrino, ci sarebbero Giovanni Ferraro – reduce dal campionato vinto in D a Catania – ed il navigato Gaetano Auteri.

Proprio il tecnico di Floridia si è concesso ai microfoni di Reggina Talk per commentare tale ipotesi: “Io a Reggio Calabria? Speriamo sia la volta buona. Vedo sempre la Serie D, il calcio è uguale in ogni categoria. Cambia il valore e la dimensione dei giocatori. Conosco Pellegrino e Bonanno da tanto tempo. Partire in ritardo? Lo ha fatto anche il Catania l’anno scorso”.

Auteri ha anche snocciolato i nomi di alcuni calciatori l’anno scorso con lui al Messina, che forse avrebbe piacere a ritrovare nella prossima stagione. Le dichiarazioni complete all’interno del podcast di Reggina Talk, sulla piattaforma Spotify.

p.f.