Ripartenza Reggina, la concretezza di Bandecchi: “L’UniCusano farà un’offerta per il 50%”

“L’università Niccolò Cusano farà un’offerta per acquisire il 50% della Reggina, che ripartirà dal campionato di Serie D. Se troveremo degli imprenditori seri che vorranno acquisire l’altro 50%, più sono e meglio è, l’università Niccolò Cusano tenterà di traghettare la Reggina fino alla Serie C. Poi abbandoneremo la Reggina, dato che il calcio non è il nostro core business. Ma l’università Cusano si impegna”.

Con un breve video sul proprio profilo instagram, Stefano Bandecchi ha annunciato la partecipazione della propria azienda UniCusano alla manifestazione d’interesse lanciata dal Comune di Reggio Calabria. Inizialmente era prevista la presenza in organigramma di Massimo Ferrero, ma l’attuale sindaco di Terni non avrebbe ancora definito il possibile organigramma.

p.f.