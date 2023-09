Catanzaro, anche Fiorita blinda l’assessore Scalise: “Resta al suo posto, sconfitta la macchina del fango”

“La circostanziata nota della segretaria generale del Comune in relazione al presunto caso di incompatibilità dell’assessore Raffaele Scalise chiude definitivamente una delle pagine più tristi ed eticamente avvilenti della storia amministrativa e politica di Catanzaro. L’assessore Scalise, vittima di una inqualificabile macchina del fango che non ha risparmiato né l’uomo né il professionista, resta al suo posto a testa alta e con onore, avendo ben guadagnato e ripagato la fiducia che a suo tempo gli avevo accordato e che oggi gli riconfermo con gioia.

La sua condotta è stata trasparente e cristallina. La verifica rigorosa condotta dalla segretaria generale, anche nella sua veste di autorità anticorruzione, ha confermato che l’ingegnere Scalise non ha assunto alcun incarico professionale, né pubblico né privato, nel territorio comunale di Catanzaro dalla data della sua nomina. Né la Giunta, in questo lasso di tempo, ha mai prodotto atti in qualche modo riconducibili all’attività professionale dell’ingegnere Scalise.

Credo di capire il motivo di tanto accanimento della Lega nei confronti dell’assessore Scalise. Egli, con competenza e passione, si è gettato a capofitto nel lavoro amministrativo, recuperando finanziamenti ormai dati persi, riavviando opere pubbliche, intervenendo su questioni strutturali come il depuratore. Basterebbe citare il miracolo compiuto dall’assessore Scalise di consegnare nei tempi previsti i lavori dello stadio “Ceravolo”, che lo hanno visto sotto il sole a 40 gradi e perfino di notte sul cantiere, per meglio comprendere la dimensione del suo impegno. Posso comprendere la stizza di coloro che speravano che questi lavori non finissero mai.

Nel riaffermare la mia piena e incondizionata fiducia all’assessore Scalise, mi sento di spronarlo ad un sempre maggiore impegno nel suo delicato settore, come migliore risposta al sistema della denigrazione, ma soprattutto nell’interesse della nostra comunità”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.