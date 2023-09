Ripartenza Reggina, il bando del Comune: domande fino alle ore 13:00 del 7 settembre

Il Comune di Reggio Calabria, a firma del sindaco f.f. Paolo Brunetti, ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l’iscrizione di una squadra in Serie D ex art.52 delle Noif. Le domande andranno inoltrate entro le ore 13:00 del 7 settembre, mentre la Figc attenderà la documentazione entro le ore 12:00 dell’11 settembre. Richiesto un assegno di 400.000 euro. Nel bando non si specificano i costi ulteriori di domanda d’iscrizione e fidejussione, il cui importo è comunque abbordabile. Di seguito il testo completo:

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA ESPLORATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER

L’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA AL

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DI SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.

IL SINDACO F.F.

Premesso:

− che il Consiglio Federale della F.I.G.C., con delibera del 7 luglio 2023 C.U. n. 8/A, in virtù

dei rilievi del COVISOC che aveva evidenziato a carico della società il mancato rispetto di

alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza

nazionale ai fini dell’ammissione al campionato, ha disposto la non ammissione della Reggina al Campionato nazionale di calcio di Serie B, stagione 2023-2024;

− che tale delibera è stata confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 64del 20 luglio 2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società Reggina 1914S.r.l. per la riammissione al campionato di Serie B – stagione 2023-2024;

− che la Reggina 1914 s.r.l. ha impugnato dinnanzi al TAR Lazio la decisione del Collegio di

Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023 e avverso la sentenza del TAR n. 13173/2023,

che ha respinto il ricorso, ha presentato appello dinnanzi al Consiglio di Stato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 08084/2023 emessa in data 29.08.2023 e pubblicata il30/08/2023, con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla Reggina 1914 S.r.l. avverso la predetta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.13173/2023;

Considerato che con nota prot. n. 181535 del 26.07.2023 il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, al fine di salvaguardare la rappresentanza della città nel panorama calcistico nazionale e considerata l’esclusione della Reggina calcio 1914 dal campionato della lega di serie B, aveva prudenzialmente richiesto alla Federazione Italiana Gioco Calcio ed alla Lega Nazionale Dilettanti l’iscrizione in sovrannumero al Campionato Nazionale di serie D ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), impegnandosi a rintracciare, mediante manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e sportività, una società composta da solidi soggetti economici disposti ad onorare il buon nome della città di Reggio Calabria;

Visto l’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) laddove è previsto che: “Il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, potrà consentire alla città della società non ammessa, di partecipare con una propria società ad un Campionato LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste ….”;

Vista la nota della Federazione Italiana Giuoco Calcio prot. n. 5918/SS 23-24 del 1° settembre 2023, con cui, in riscontro alla predetta nota dello scrivente nota prot. n. 181535/2023, il Presidente della medesima Federazione ha comunicato:

– che alla Città di Reggio Calabria è concessa l’opportunità, attraverso la procedura di cui

all’art. 52, comma 10 delle NOIF, e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, di iscrivere al

Campionato di Serie D, stagione sportiva 2023/2024, una società in rappresentanza della Città di Reggio Calabria”;

– che, qualora la Città di Reggio Calabria volesse candidare una Società a partecipare al

suddetto Campionato, la stessa società dovrà depositare presso la sede della Federazione (Via Gregorio Allegri, n. 14 – Roma), entro le ore 12:00 dell’11 settembre 2023, la seguente documentazione:

1. richiesta di ammissione della società al Campionato di Serie D (2023/2024) ai sensi

dell’art. 52, comma 10 della NOIF, con la indicazione dei soci;

2. se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla FIGC ai sensi dell’art. 15 delle NOIF.

L’istanza andrà depositata presso il Comitato Regionale Calabria-LND. Copia della stessa,

con gli allegati, andrà presentata, entro il suddetto termine, presso la sede della

Federazione;

3. business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al Campionato di Serie D (2023/2024) ed un piano triennale delle attività;

4. dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al Campionato

di Serie D (2023/2024);

5. assegno circolare non trasferibile, di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle NOIF, che la società interessata dovrà, sempre nel termine dell’11 settembre 2023, ore 12:00, depositare presso la FIGC;

– che la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una lettera dello scrivente nella quale accredita la società evidenziando il gradimento della amministrazione comunale sul presupposto, tra l’altro, della solidità economico – finanziaria della compagine societaria e della serietà del progetto sportivo;

Considerato:

− che, per le finalità di cui sopra, si rende necessario procedere, nel rispetto dei principi di

imparzialità e trasparenza, all’espletamento della presente procedura esplorativa volta ad

acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni

sportive dilettantistiche candidabili, in base ad un giudizio di carattere fiduciario formato sulla scorta dell’esame della documentazione presentata, per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Reggio Calabria al campionato di serie D per la stagione 2023/2024;

− che la presente procedura dovrà necessariamente concludersi entro tempi ristretti, al fine di consentire il rispetto dei termini assegnati dalla F.I.G.C.;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, il Comune di Reggio Calabria

AVVISA

che è indetta procedura di evidenza pubblica esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’eventuale iscrizione della squadra di calcio della città di Reggio Calabria al campionato nazionale di serie D per la stagione 2023/2024.

Le società sportive e associazioni sportive dilettantistiche interessate sono, pertanto, invitate a manifestare il proprio interesse, facendo pervenire con le modalità appresso riportate apposita dichiarazione scritta con indicazione di tutti i dati necessari e utili ad identificare il richiedente (ragione sociale e forma giuridica della società o A.S.D., sede, rappresentante legale e soggetti muniti di potere di rappresentanza, iscrizione al Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI secondo il Regolamento di funzionamento del medesimo Registro, consultabile all’indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html, indicazione del

titolare effettivo).

La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Reggio Calabria e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 7 settembre 2023, alle ore 13:00, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo istituzionale dell’Ente:

protocollo@pec.reggiocal.it;

2) direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria sito in Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia, n. 1, 89100 Reggio Calabria.

Nel primo caso, dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “AVVISO

PUBBLICO PROCEDURA ESPLORATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE

DILETTANTISTICHE PER L’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA CITTÀ DI

REGGIO CALABRIA AL CAMPIONATO DI SERIE D – STAGIONE 2023/2024”.

Nel secondo caso, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PROCEDURA ESPLORATIVA PER

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOCIETÀ

SPORTIVE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’ISCRIZIONE DELLA

SQUADRA DI CALCIO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA AL CAMPIONATO DI SERIE

D – STAGIONE 2023/2024”.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute mediante altri metodi di spedizione e recapito diversi da quelli indicati ai superiori punti 1) e 2).

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Reggio Calabria entro la data di scadenza del presente avviso, comprovata dalla data e dall’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Ente nel caso di spedizione a mezzo PEC ovvero dal timbro a data dell’ufficio protocollo comunale nel caso di consegna a mano. Le manifestazioni presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione, per qualunque motivo anche indipendente dalla volontà dell’interessato.

Alla dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) tutte le istanze e dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 4) citati in premessa; nel caso di società o associazioni sportive già affiliate alla F.I.G.C., occorre produrre il relativo attestato;

b) il business plan ed il piano triennale delle attività di cui al punto 3) citato in premessa;

c) l’originale o la copia autenticata di uno o più assegni circolari non trasferibili, intestati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle NOIF, dell’ammontare complessivo di euro 400.000,00, di cui al punto 5) citato in premessa;

d) un progetto sportivo che espliciti con chiarezza, puntualità ed esaustività i seguenti aspetti:

d.1) modalità di investimento e modalità di promozione del calcio giovanile e femminile;

d.2) modalità di gestione degli impianti sportivi comunali dedicati al calcio, con particolare

riferimento alla valorizzazione dello stadio comunale O. Granillo e del centro sportivo

Sant’Agata, in caso di concessione di quest’ultimo da parte della Città metropolitana di

Reggio Calabria;

d.3) ogni altra ulteriore informazione e documento ritenuti utili ai fini della valutazione della

società/associazione in termini di solidità finanziaria (es. capitale sociale, patrimonio,

garanzie, referenze bancarie e attestazioni di solvibilità, promesse di polizze

fideiussorie, coperture assicurative, attestazioni di assenza di debiti tributari e/o

previdenziali, ecc.) e di esperienza nel campo sportivo;

d.4) modalità di coinvolgimento dell’amministrazione comunale nell’attività di controllo

della gestione della società sportiva o della ASD.

Nel caso di invio della manifestazione d’interesse per posta elettronica certificata, si precisa che:

– la stessa manifestazione d’interesse, le dichiarazioni e i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale e dovranno essere prodotti in formato PDF/A non modificabile e conforme a quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);

– qualora il proponente non disponga della firma digitale, la manifestazione d’interesse e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti in calce con firma autografa, scansionati

elettronicamente in formato pdf non modificabile e trasmessi come allegati;

– la manifestazione d’interesse verrà accettata soltanto in caso di identificazione e

corrispondenza del sottoscrittore della stessa con il soggetto identificato con le credenziali

PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della detta manifestazione mediante la firma digitale;

– nel caso in cui la manifestazione d’interesse venga inviata tramite un indirizzo PEC di un

soggetto non riconducibile alla società o associazione interessata o comunque non al

sottoscrittore della stessa, la manifestazione dovrà essere necessariamente firmata

digitalmente dal legale rappresentante del proponente medesimo;

– l’Amministrazione, anche qualora la manifestazione d’interesse al presente avviso sia

pervenuta tramite indirizzo PEC di un soggetto diverso dal proponente, è autorizzata ad

utilizzare per ogni comunicazione all’interessato il medesimo indirizzo, con piena efficacia e

garanzia di conoscibilità delle comunicazioni e degli atti trasmessi.

La manifestazione d’interesse deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato proponente. Allo stesso modo dovranno essere firmati tutti gli allegati a corredo.

È facoltà dell’Ente di procedere alla richiesta di integrazioni documentali, compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento.

Il Comune procederà, anche avvalendosi eventualmente dell’istruttoria di apposita Commissione, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione delle proposte ricevute, verificandone la completezza e adeguatezza, ed alla conseguente individuazione della società o associazione da proporre ai fini dell’accreditamento presso la F.I.G.C., fermo restando che l’accettazione spetterà esclusivamente alla stessa Federazione.

Al termine della procedura, l’Ente provvederà alla tempestiva restituzione dell’originale degli assegni circolari non trasferibili, di cui alla superiore lett. c).

Responsabile del procedimento di cui alla presente procedura è il dott. Demetrio F. Barreca,

rintracciabile per ogni chiarimento ai seguenti recapiti di e-mail: d.barreca@reggiocal.it e di telefono: 0965/3622361.

Reggio Calabria, lì 01.09.2023