Ripartenza Reggina, le direttive della Figc: tempo fino all’8 settembre per l’iscrizione in D

Contestualmente al sorteggio di tutti i giorni della Serie D, avvenuto in giornata, dalla Figc sarebbero arrivate direttive ben precise al Comune di Reggio Calabria. C’è tempo fino all’8 settembre per richiedere ed ottenere l’iscrizione in sovrannumero al massimo torneo dilettantistico, per una nuova compagine cittadina. La somma da versare a fondo perduto dovrebbe però essere ben più elevata, rispetto alla cifra minima specificata nelle Noif: da via Allegri sarebbe partita una richiesta di 750.000 euro.

L’amministrazione comunale dovrebbe partorire il bando a breve, mettendo il 5 settembre come scadenza per l’invio delle manifestazioni d’interesse. Intanto l’ex presidente Marcello Cardona ha indetto una conferenza stampa per venerdì 1 settembre alle 11:30, presso il circolo Polimeni.

p.f.