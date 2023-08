L’avvocato Fraccastoro a Reggina Talk: “Sentenza tra stasera e domani. Al Consiglio di Stato, il proprietario è Ilari”

Da poco terminata la breve udienza presso il Consiglio di Stato, dove la Reggina ha esposto in sintesi le proprie ragioni nel chiedere l’ammissione al campionato di Serie B. Al termine del dibattimento, l’avvocato Giorgio Fraccastoro si è concesso ai microfoni di Reggina Talk dopo aver guidato, assieme al professore Fabio Cintioli, il pool di legali amaranto a Palazzo Spada:

“La sentenza di omologazione risale al 12 giugno. Non si poteva imporre alla Reggina di assolvere all’intero debito, in cinque giorni lavorativi. Al termine del 20 giugno richiesto dalla Federazione, la Reggina era in regola – sostiene l’avvocato Fraccastoro – Non dimentichiamoci che il pagamento è stato assolto per intero il 5 luglio. Ci auguriamo che il Consiglio di Stato oltrepassi l’interpretazione formalistica”.

L’intervento completo dell’avvocato Giorgio Fraccastoro è all’interno del podcast di Reggina Talk, su Spotify: “Abbiamo sentito tutta la presenza, il calore e l’affetto della tifoseria. La sentenza è attesa tra stasera e domattina. La querelle Cannizzaro-Ilari? Oggi la Reggina ha un proprietario che ha acquisito le quote presso un notaio della Repubblica: ed è il signor Manuele Ilari, che ci ha conferito il mandato”.

p.f.