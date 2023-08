Reggina, Saladini replica: “Affermazioni false e calunniose riguardo le quote del Club”

“Sono gravi, false e calunniose alcune affermazioni riportate nelle ultime ore sulla stampa.”

E’ quanto afferma Felice Saladini in merito alle citazioni riportate oggi sui media riguardo alle dichiarazioni sulla Reggina.

“Non c’è alcuna identificazione tra la mia persona e Manuele Ilari; non ho mai dato disponibilità a riprendere le quote del Club, né per il presente né per il futuro.” Precisa Saladini.

“Ogni affermazione non rispondente al vero sarà perseguita legalmente per tutelare la verità, la mia integrità personale ed imprenditoriale ed il gruppo societario che rappresento.” Si legge in conclusione.