Bandecchi a Ferrero: “Vedo gente che arriva a 50.000 euro e vuole prendere la Reggina”

Simpatico siparietto, su Radio Cusano Campus, tra Stefano Bandecchi e Massimo Ferrero. Dopo le rispettive interviste rilasciate sul tema al Dispaccio, il sindaco di Terni ha pungolato l’ex presidente della Sampdoria: “Scusi Ferrero, ma è vero che lei è un altro di quei matti che si mette a prendere la Reggina? Anche lei si mette in fila per fare figure di c***o che tutti vogliono arrivare al 29 agosto, per vedere come andrà? Vedo gente che tutti insieme fanno 50.000 euro e vogliono prendere la Reggina”.

La risposta altrettanto burlona di Ferrero: “Un impiego ce l’ho, sono molto felice di essere qui. Sono restio alle file, non le ho fatte mai”.

Il podcast del programma “Ferrero – Non solo sport” del 25 agosto è disponibile al link QUI