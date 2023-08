Ultimo round dell’infinita battaglia che ha caratterizzato l’estate 2023 della Reggina. Martedì 29 agosto presso Palazzo Spada a Roma, sede del Consiglio di Stato, il sodalizio amaranto è atteso in udienza alle 10:00 del mattino. Il tentativo di far ammettere la Reggina in Serie B è affidato agli avvocati Cino Benelli, Donato Patera, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Giorgio Fraccastoro e David Astorre.