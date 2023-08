Massimo Ferrero al Dispaccio: “La Reggina? Aspettiamo il 29 agosto”

di Paolo Ficara – Qualora non svolgessimo il mestiere di giornalista, probabilmente spegneremmo tutto fino al 29 agosto. In attesa della sentenza definitiva circa le sorti sportive della Reggina, da parte del Consiglio di Stato. Anche per evitare di dare seguito alla ridda di voci, circa il prossimo timoniere societario sia in caso di Serie B che di eventuale ripartenza dai dilettanti.

Ci siamo voluti togliere, però, la curiosità di chiedere un commento a Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria, già accostato ad altre società nelle scorse settimane, ci ha mostrato cortese disponibilità nel rispondere sul tema Reggina: “Chi ama il calcio è con il fiato sospeso. La Reggina deve essere nel posto che merita. Sarebbe molto bello che regnasse il calcio”.

“Aspettiamo cosa dicono il 29 – ha proseguito Ferrero al Dispaccio – Le regole sono regole e vanno rispettate. L’unico dispiacere è che alla fine sono sempre i tifosi a pagare. Comunque vada, i calabresi sono un popolo di guerrieri e sapranno reagire e stare vicino alla squadra del cuore”.

Non è né confermata e né smentita una presenza dello stesso Ferrero nei dintorni di Reggio, nella serata di lunedì 21 agosto.