L’Aic, ossia il sindacato dei calciatori, avrebbe ufficialmente inoltrato alla Figc la triplice richiesta di messa in mora della Reggina, svincolo d’ufficio dei giocatori professionisti ed escussione della fidejussione per saldare gli arretrati. Il Consiglio Federale, che si riunirà oggi alle 11:30, dovrebbe prendere in esame la richiesta e decidere prima di Ferragosto.

p.f.