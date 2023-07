Manifesto funebre killer Lea, i sindaci di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio: “Anci pretenda dimissioni”

“L’indignazione per il manifesto di lutto del Comune di Petilia Policastro per uno dei killer di Lea Garofalo è dilagata, anche a livello nazionale. L’iniziativa del sindaco Saporito è stata stigmatizzata da istituzioni, associazioni, partiti politici. Abbiamo molto apprezzato le parole nette e tempestive del sottosegretario Wanda Ferro e del presidente Occhiuto, ma non abbiamo sentito la voce dell’Anci Calabria”.

Lo affermano in una nota congiunta i sindaci sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, Cosenza, Franz Caruso, Crotone, Vincenzo Voce, e Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

“Capiamo il forte imbarazzo della presidente Succurro – proseguono – visto che il sindaco di Petilia Policastro è stato eletto nella sua lista nel Consiglio regionale dell’Associazione ed è stato quindi un suo grande sostenitore. Tutto ciò conferma la debolezza della presidente Succurro che farebbe bene a prender le distanze dal sindaco di Petilia pretendendone le dimissioni. Non ci possiamo permettere che esista nemmeno la minima ombra sul rifiuto e sul contrasto delle mafie da parte di Anci Calabria”.