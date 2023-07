Aiello e Luberto assolti anche in Appello

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato l’assoluzione per l’ex deputato del Pd Ferdinando Aiello e per il magistrato Vincenzo Luberto. L’ex procuratore aggiunto di Catanzaro e il politico cosentino erano accusati di corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d’ufficio. I fatti contestati facevano riferimento al periodo in cui Aiello era deputato. I due erano gia’ stati assolti in abbreviato dal gup. La procura di Salerno aveva fatto ricorso contro la sentenza di assoluzione. E, oggi, i giudici di secondo grado hanno confermato l’assoluzione. Soddisfatti i difensori, gli avvocati Vincenzo Belvedere e Mario Papa. (AGI)