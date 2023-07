Reggina: ricorso inviato, nuova proprietà solo in caso di Serie B

di Paolo Ficara – La vera battaglia è iniziata. La Reggina ha inviato un ricorso ben articolato alla Figc, per ribattere al parere negativo fornito dalla Covisoc in data 30 giugno 2023. Il Consiglio Federale si pronuncerà venerdì 7 luglio circa la partecipazione degli amaranto al prossimo campionato di Serie B. In caso di semaforo ancora rosso, si procederà verso il Collegio di Garanzia del Coni.

I dialoghi per il cambio di proprietà dovrebbero essere delineati. Ogni annuncio – o firma – è comunque rimandato ad avvenuta iscrizione in Serie B, segno che c’è comunque ottimismo nonostante si possano dilatare i tempi. Se l’epilogo dovesse risultare positivo, la Reggina potrebbe avere la prima proprietà straniera della propria storia, dato che i capitali proverrebbero da oltreoceano.