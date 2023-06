Blitz del Ros in Calabria: tra gli indagati anche Sebi Romeo e l’ex presidente del Crotone, Raffaele Vrenna

L’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, di 70 anni, eletto col Pd, é indagato nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che ha portato stamattina all’arresto di 43 persone. L’ipotesi di reato a carico di Oliverio, che è stato in carica dal 2014 al 2020, è quella di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Tra gli indagati ci sono inoltre gli ex assessori regionali Nicola Adamo, di 66 anni, ed Antonietta Rizzo, di 59, e l’ex consigliere regionale Seby Romeo, di 48, tutti del Partito democratico.

Nell’elenco degli indagati figura anche un ex dirigente della Regione Calabria, Mimmo Pallaria, di 64 anni, ex sindaco di Curinga ( Catanzaro) ed attuale consigliere comunale dello stesso centro, e Orsola Reillo, di 59, ex direttore generale del Dipartimento ambiente e territorio sempre della Regione Calabria. Ed ancora sono indagati l’attuale sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, di 59 anni, anche lui ex consigliere regionale, eletto con la lista dell’Udc, e Raffaele Vrenna, di 65 anni, imprenditore del settore dei rifiuti ed ex presidente del Crotone calcio, società attualmente presieduta dal fratello, Gianni.