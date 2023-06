Rapporto Bankitalia sul mercato immobilare: in Calabria nel 2022 cresciuti prestiti per acquisto casa

In linea con l’andamento delle compravendite immobiliari nel 2022 i prestiti per l’acquisto di abitazioni in Calabria sono ancora cresciuti a ritmi sostenuti (3,6 per cento), superiori a quelli pre-pandemici.

Le nuove erogazioni sono ammontate a 460 milioni di euro, un valore più elevato rispetto al 2021. E’ quanto rileva il rapporto annuale di Bankitalia.

Nel primo trimestre del 2023 – è detto nel documento – l’ammontare si è contratto (-18,4 per cento rispetto al primo trimestre del 2022), iniziando probabilmente a risentire del più elevato costo del credito.

A seguito del processo di inasprimento della politica monetaria nel corso dell’anno si è assistito ad un rapido aumento dei tassi di interesse. R

ispetto alla fine del 2021, il costo medio del credito sulle nuove operazioni è passato dall’1,7 al 3,5 per cento nel quarto trimestre del 2022.

In un contesto di tassi crescenti le operazioni di surroga o sostituzione sui mutui in essere sono divenute meno convenienti: il flusso delle operazioni stipulate nel 2022 in rapporto alle consistenze di inizio anno è sceso allo 0,7 per cento (era 2,0 nel 2021).