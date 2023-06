L’Università della Calabria abbraccia Nuccio Ordine: camera ardente a Diamante

L’Universita’ della Calabria ha “abbracciato” per l’ultima volta il professore Nuccio Ordine. Professori, colleghi, studenti, ex studenti, amici e familiari hanno accolto l’arrivo del feretro dell’illustre intellettuale cosentino deceduto ieri nell’ospedale di Cosenza a seguito di un malore. Per tutta la giornata di oggi sara’ aperta la Camera ardente allestita nella sede dell’University Club dell’Unical. Il rettore Nicola Leone ha abbracciato i familiari e poi ha voluto rivolgere un saluto “all’amico, all’intellettuale e al professore” ricordando il suo sorriso che restera’ sempre nei cuori soprattutto dei suoi studenti. Anche il direttore del Dipartimento di Studi umanistici, Raffaele Perrelli, e il direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, Gianluigi Greco, hanno ricordato la figura di un intellettuale di elevato spessore apprezzato in tutto il mondo.

A prendere la parola il sindaco di Diamante , Ernesto Magorno, che ha voluto salutare un illustre figlio di Diamante . Domani, infatti, il professore Nuccio Ordine tornera’ nella sua Diamante dove, al Comune, sara’ allestita la camera ardente. Poi il feretro sara’ restituito alla famiglia per una cerimonia funebre privata. In tantissimi oggi si stanno recando all’Universita’ della Calabria per salutare uno dei piu’ illustri intellettuali calabresi. (AGI)