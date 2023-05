‘Ndrangheta: oltre a Reggio Calabria, operazioni anche a Milano e Genova

L’operazione condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda reggina, è collegata ad altre due inchieste coordinate dalle Dda di Milano e Genova. Secondo quanto si è appreso a Reggio, nell’operazione lombarda è stata emessa una misura cautelare per 38 persone e per altre 15 in quella ligure. Tutte le inchieste sono coordinate dalla Direzione nazionale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Melillo.

I carabinieri del Ros e gli uomini della Direzione investigativa antimafia in collaborazione con i carabinieri dell’Arma territoriale e della polizia tedesca e dominicana hanno eseguito stamani misure cautelari emesse dal gip di Genova nei confronti di 15 persone indagate per rilevazione e traffico di stupefacenti. Sono in corso perquisizioni anche per intestazione fittizia dei beni. Secondo quanto appreso, tra le persone indagate anche un noto pregiudicato residente a Savona.

L’indagine – della frutto cooperazione giudiziaria e di polizia, assicurata a livello europeo da Eurojust, Europol e dalla rete @On, nonche’ dal progetto Interpol I-Can; le misure cautelari sono state emesse dal gip di Genova– e’ collegata a una operazione nazionale dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di 108 persone (per 85 delle quali e’ previsto il carcere) come previsto da quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari (Gip) su richiesta della Dda reggina. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno e traffico internazionale di droga con l’aggravante di transnazionalita’ e di ingente quantita’, traffico di armi, anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena . Nell’ambito dell’operazione, chiamata “Eureka” (filone ligure Sunset) sono state colpite le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo.

L’operazione e’ stata coordinata dal procuratore Giovani Bombardieri, dall’aggiunto Giuseppe Lombardo e dai pm Diego Capece Minutolo e Giovanni Calamita. Il blitz non ha riguardato solo la provincia di Reggio Calabria, ma anche le zone di Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna.