Naufragio a Cutro, recuperati altri due corpi: le vittime salgono a 78

E’ salito a 78 il numero delle vittime del naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Questa mattina sono stati recuperati altri due corpi in localita’ Praialonga, alcuni chilometri a nord del luogo del disastro. Si tratta di un bambino, ritrovato in acqua, e di un uomo il cui corpo era invece sulla battigia. Difficile stabilire l’eta’ esatta delle due vittime a quindici giorni dal naufragio. Sale, purtroppo, anche il numero dei minori morti nel naufragio che al momento sono diventai 32. Le salme saranno trasferite al palazzetto dello sport di Crotone dove in questi giorni sono state collocate le bare delle vittime, molte delle quali sono state gia’ rimpatriate o tumulate nel cimitero di Bologna, un’altra nel cimitero di Crotone. (AGI)