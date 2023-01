Reggina: intesa di massima per La Mantia, ma c’è l’alternativa in Argentina. Sfuma il ritorno di Viola

di Paolo Ficara – Ore intense per la Reggina allo Sheraton di Milano, sede del calciomercato. Raggiunta un’intesa di massima con l’Empoli, proprietario del cartellino di Andrea La Mantia, per l’arrivo del possente centravanti a Reggio Calabria. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, con ulteriore bonus che scatterebbe in caso di promozione. A dare il via libera deve essere la Spal, alla ricerca di un sostituto che consenta di privarsi poi dell’attaccante prelevato la scorsa estate, in prestito, dai toscani.

Qualora l’accordo sfumasse, la Reggina potrebbe consolarsi o con Marko Lazetic del Milan, oppure con un colpo dall’estero: nelle scorse settimane erano state prese informazioni approfondite su Facundo Orsini del Boca Juniors nonché su Juan Manuel Cruz del Banfield. Quest’ultimo, figlio d’arte: il padre è Julio Cruz, ex centravanti di Inter e Bologna. Peraltro sarebbe un under.

Sfuma invece il ritorno in amaranto di Nicolas Viola, per il quale la Reggina ha deciso di non procedere forse a causa dei noti discorsi sul monte ingaggi. Attesi sviluppi per il sondaggio su Ivan Radovanovic, jolly della Salernitana, oltre che per il forte interessamento del Verona per Rigoberto Rivas.