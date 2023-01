Reggina, il centravanti è croato: Marin Ljubicic atteso martedì a Reggio Calabria

di Paolo Ficara – Le giravolte del calciomercato. Dopo aver affondato il colpo per Andrea La Mantia ed in attesa della risposta definitiva da parte della Spal, la Reggina si è premunita con un attaccante dalle caratteristiche decisamente diverse. In realtà, l’affare è da considerare precedente all’incontro odierno con i dirigenti di Spal, Empoli (proprietario del cartellino) ed entourage del giocatore.

Infatti il volto nuovo dell’attacco amaranto è in viaggio per l’Italia, e martedì dovrebbe trovarsi già a Reggio Calabria. Si chiama Marin Ljubicic, è un croato classe 2002 e proviene dal Lask Linz. Nella Bundesliga austriaca ha messo a segno 9 reti, di cui 4 in una sola gara. Si tratta di un centravanti tecnico, bravo a dettare il passaggio in profondità, destro naturale ma molto preciso anche col sinistro. In Austria il campionato è fermo da novembre e riprenderà il 10 febbraio.

Considerando che Ljubicic è un under, non è detto che il suo arrivo escluda quello di La Mantia.

Leggi anche: Reggina, intesa di massima per La Mantia