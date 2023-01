Reggina, Franco Ricci al “Granillo”: l’ex Mediaset verso l’incarico di amministratore delegato

di Paolo Ficara – Serve una società di Serie A. Lo ha dichiarato in questi giorni Felice Saladini, all’atto di presentare Giuseppe Geria come nuovo responsabile del settore giovanile. Nel costruire – o ricostruire – il club di via delle Industrie, abbiamo già dato notizia di come il patron fosse alla ricerca di un nuovo dirigente, con funzioni amministrative e gestionali. Sottintendendo come si trattasse di un ruolo apicale.

Allo stadio “Granillo”, durante Reggina-Ternana, nella fila abitualmente occupata da Angelo Ferraro – consigliere d’amministrazione e main sponsor – Felice Saladini e Marcello Cardona, ha preso posto Franco Ricci. Ex amministratore delegato di Mediaset Premium, carica che ha lasciato nel 2017.

E sarebbe proprio Franco Ricci il manager contattato direttamente da Saladini, dopo un giro d’orizzonti tra le sue più importanti conoscenze nel mondo del calcio, per occupare il ruolo di amministratore delegato della Reggina. In sostituzione di Paolo Castaldi, nominato come a.d. lo scorso giugno.

Castaldi non sarebbe il primo professionista nominato da Saladini che va poi, giocoforza, a fare un passo indietro. Nell’organigramma annunciato la scorsa estate c’era anche Ivan Rizzuto, già direttore marketing presso il Lamezia Terme, come direttore area corporate. Ma lo stesso Rizzuto non risulterebbe operativo già dallo scorso settembre.

Dunque Franco Ricci dovrebbe essere il principale candidato a diventare, dopo il presidente ossia Marcello Cardona, la figura più importante dell’organigramma amaranto. Approfondimenti durante le prossime puntate di Reggina Talk, sulla pagina facebook del Dispaccio: sia domenica 22 gennaio a mezzogiorno – con Emanuele Belardi – sia lunedì 23 gennaio alle 19:00.

