616 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. E’ boom di ricoveri in terapia intensiva: +23

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 617533 (+616) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4111386 (+2.745).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1138 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1091 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108323 (107907 guariti, 416 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3130 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3053 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179930 (178515 guariti, 1415 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 337 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 328 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58419 (58143 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2006 (35 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1968 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204177 (203280 guariti, 897 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 373 (8 in reparto, 25 in terapia intensiva, 340 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52260 (52068 guariti, 192 deceduti).

Nelle ultime 24 ore si registrano 3 decessi e e 3 ricoveri in meno in reparto. C’è un boom delle terapie intensive: +23 ricoveri. Tasso di positività al 22,44%.