Morte di Ratzinger, la diocesi di Cosenza: “Ha insegnato con la sua vita, le sue parole e la sua umiltà”

“Oggi si e’ concluso l’ultimo tratto di strada del venerato pontefice. Egli ha saputo insegnare con la parola e con la vita ed indicare le vie della conoscenza del Mistero, attraverso la sua autorevole dottrina e ancor piu’ attraverso la sua umilta’ quando, lasciando la Cattedra petrina, si e’ ritirato nel silenzio perche’ le forze sono venute meno. Ha continuato a pregare sul monte per l’intera Chiesa e l’umanita’”.

Cosi’ monsignor Giuseppe Piemontese ha ricordato il Papa emerito.

“Il papa della gioia restera’ nella storia per la sua delicatezza, per il suo autorevole contributo alla ricerca teologica e anche per il mettersi da parte. Noi cosentini lo ricorderemo anche per i suoi approfonditi studi sull’abate Gioacchino da Fiore e il suo rapporto con San Bonaventura e per il dono della Beatificazione di Elena Aiello che defini’ “un’anima eminentemente eucaristica” annunciando il rito a Cosenza a conclusione dell’udienza generale del 14 settembre 2011″.

Gia’ nel Te Deum di questa sera, in Cattedrale e nelle parrocchie, si preghera’ per la sua anima affinche’ il Signore lo accolga come “buono e fedele operaio della sua vigna”.