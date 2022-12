Medicina all’Unical, la soddisfazione dell’U.Di.Con: “Svolta storica per studenti calabresi e meridionali”

“Sicuramente una scelta che darà una svolta storica – ha comunicato Nico Iamundo – agli studenti calabresi e meridionali in genere e che darà respiro e risposte alla crescente domanda di formazione sanitaria che arriva dall’ambiente universitario calabrese ed andare in soccorso del territorio, che vive da anni una profonda emergenza in campo sanitario, contribuendo allo sviluppo della sanità regionale e favorendo la crescita di competenza in settori strategici della medicina. Grazie all’ apertura di questi nuovi corsi, tra cui spiccano sicuramente quello di Medicina e Chirurgia e quello in Infermieristica, si creeranno nuove opportunità per tanti giovani che potranno così maturare le conoscenze fondamentali per il titolo di studio scelto”.

“Piena soddisfazione, quindi, da parte dell’ U.Di.Con. Calabria ed un ringraziamento agli Organi Accademici per l’ attenzione dimostrata alle richieste e alle necessità di tanti giovani calabresi – conclude Nico Iamundo – che nel prossimo futuro avranno, grazie a questi nuovi Corsi di Laurea, nuove opportunità occupazionali”.