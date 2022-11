Corruzione, tra i 72 indagati c’è anche il vicepresidente del Consiglio regionale Iacucci

C’è anche l’attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Franco Iacucci, tra i 72 indagati nella inchiesta della Procura di Cosenza che riguarda presunti episodi di corruzione al Comune di Rende.

Iacucci, che è stato anche presidente della Provincia di Cosenza e sindaco di Aiello Calabro, è indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio in concorso con l’imprenditore Massimino Aceto, con il dirigente del settore manutenzione e viabilità della provincia di Cosenza Claudio Le Piane con il legale della Provincia di Cosenza, Gregorio Barba. Ma per il gip di Cosenza gli elementi emersi non farebbero emergere un quadro univoco in ordine all’effettivo concretizzarsi del rapporto corruttivo per Iacucci. (agi)