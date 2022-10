Medici cubani in Calabria, Occhiuto: “Massima attenzione sul lavoro arrivo. Nostro dovere evitare intoppi amministrativi”

“Non c’e’ una data di arrivo, stiamo procedendo con la massima attenzione perche’ su questa vicenda c’e’ stato un interesse mondiale”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in merito all’arrivo di medici da Cuba per lavorare negli ospedali calabresi parlando a margine della presentazione dell’avvio della “Manovra d’autunno” sulla sanita’.

“Qualcuno – ha aggiunto – ha detto che il ritardo e’ stata colpa dell’uragano che si e’ abbattuto in quella zona del mondo, ma c’e’ stato un uragano anche di polemiche e di critiche, per cui e’ mio dovere e dovere degli uffici, procedere con la massima prudenza perche’ e’ meglio farli arrivare un giorno dopo, ma evitare intoppi amministrativi successivi. Siamo i primi ad aver pensato a questa attivita’, i primi ad esserci impegnati a realizzarla, ora tutti si rendono conto che e’ un modo per calmierare il mercato delle professioni sanitarie in Italia, per intervenire su questa distorsione tra domanda ed offerta di lavoro, pero’ siccome siamo i primi dobbiamo fare le cose in modo ineccepibile”