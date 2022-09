Elezioni, ecco i 13 deputati eletti in Calabria e la ripartizione dei seggi

Anche in Calabria la coalizione centrodestra vince con un largo scarto sugli avversari. Alla Camera, la coalizione trainata dal Fratelli d’Italia e Forza Italia ottiene 8 seggi: 3 per il partito di Giorgia Meloni, 3 per Forza Italia, 2 per la Lega.

Tornano in Parlamento, tra gli altri, Wanda Ferro, Francesco Cannizzaro, Domenico Furgiuele – vittoriosi nella sfida degli uninominali – e Giuseppe Mangialavori (questa volta sponda Montecitorio). Eletti anche due consiglieri regionale, la leghista Simona Loizzo e il forzista Giovanni Arruzzolo.

Tre seggi per il Movimento 5 Stelle, partito più votato in Calabria. Entrano il capolista Federico Cafiero De Raho, ex procuratore capo di Reggio Calabria, e l’uscente Vittoria Baldino, pur sconfitta nell’uninominale. Chi vince nel proprio collegio è invece Anna Laura Orrico, anche lei eletta alla Camera.

Il centrosinistra e segnatamente il Partito Democratico riporta in Aula Enza Bruno Bossio e Nico Stumpo.

A bocca asciutta la federazione Italia Viva-Azione.

– Camera –

Centrodestra 41,35% – 8 seggi

Fratelli d’Italia 18,97 % (136.479 voti)

Alfredo Antoniozzi

Eugenia Maria Roccella

Wanda Ferro (uninominale)

(uninominale) Forza Italia 15,60 (112.211 voti)

Giuseppe Mangialavori

Francesco Cannizzaro (uninominale)

Giovanni Arruzzolo (uninominale)

(uninominale) (uninominale) Lega 5,79 (41.676 voti)

Simona Loizzo

Domenico Furgiuele (uninominale)

Movimento 5 Stelle 29,38% – 3 seggi

Movimento 5 Stelle (211.390 voti) 29,38%

Federico Cafiero De Raho

Vittoria Baldino

Anna Laura Orrico (uninominale)

Centrosinistra 18,15% – 2 seggi