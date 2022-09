Elezioni: in Calabria affluenza al 12,82%

Registra un calo la percentuale dei votanti in Calabria per le elezioni politiche rispetto alle precedenti consultazioni del 2018. I calabresi che alle 12 si sono recati alle urne sono il 12,82%. In occasione delle precedenti elezioni, alla stessa ora, aveva votato il 15,11%. Per quanto riguarda la singole province, in quella di Catanzaro ha votato 14,02% (nel 2018 la percentuale era stata il 16,25); a Cosenza il 13,54 (16,53); a Crotone il 12,19% (14,08); a Reggio Calabria l’11,49% (13,30) ed a Vibo Valentia il 12,29% (14,44). Il calo dei votanti, dunque, riguarda l’intero territorio regionale. La prossima rilevazione sull’affluenza verra’ effettuata alle 19.