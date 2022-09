Auto contro moto nel Vibonese: una vittima

Incidente stradale mortale nel Vibonese. Lungo l’ex strada statale 522, meglio nota come Strada del Mare, nel tratto che collega i comuni di Parghelia e Zambrone, una moto e’ andata a schiantarsi contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. Ad avere la peggio e’ stato il conducente della moto, Gennaro Melluso, 55 anni, di Briatico, che e’ deceduto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Tropea al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilita’. (AGI)