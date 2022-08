La corsa solitaria del Movimento 5 Stelle: gli ex magistrati De Raho e Scarpinato guidano le liste in Calabria

Corsa solitaria per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Dopo la scissione operata da Di Maio, la caduta del Governo Draghi e la rottura col Pd, i cinquestelle si apprestano a vivere il nuovo corso targato Giuseppe Conte.

E’ stato lo stesso ex premier a scegliere i 15 capilista che guideranno le formazioni elettorali sul territorio. In Calabria, saranno gli ex magistrati Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato a capitanare i listini del del proporzionale alla Camera e al Senato, stilati anche in base all’esito delle Parlamentarie.

Sono diversi i parlamentari uscenti presenti nel listino plurinominale e anche nei collegi uninominali: da Vittoria Baldino all’ex sottosegretario Anna Laura Orrico, da Elisabetta Barbuto a Giuseppe Auddino.

Negli uninominali spiccano l’ex dem Maria Saladino e il già candidato a sindaco di Reggio Calabria, il medico Fabio Foti.

Uninominale M5S – Camera

Elisa Scutellà – Collegio Catanzaro

Vittoria Baldino – Collegio Corigliano Rossano – Crotone

Fabio Foti – Collegio Reggio Calabria-Locri

Anna Laura Orrico – Collegio Cosenza

Riccardo Tucci – Collegio Vibo-Piana Gioia Tauro

Maria Saladino – Collegio Nord

Giuseppe Fabio Auddino – Collegio Sud

M5S – listino proporzionale

Camera:

Federico Cafiero De Raho (capolista)

Vittoria Baldino

Riccardo Tucci

Anna Laura Orrico

Senato:

Roberto Scarpinato (capolista)

Elisabetta Barbuto

Giuseppe Auddino

Teresa Sicoli